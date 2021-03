Usa: Yellen, mesi difficili davanti, gli stimoli cruciali

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - "E' un giorno cruciale per l'economia americana". Il segretario al Tesoro americano saluta così il via libera del Congresso al piano di stimoli da 1.900 miliardi di dollari voluto da Joe Biden. Impegnandosi a mettersi subito al lavoro per l'attuazione delle misure previste dal piano, Janet Yellen mette comunque in guardia sul fatto che i prossimi mesi saranno ancora difficili. (ANSA).