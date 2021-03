Michelle Obama nella National Women's Hall of Fame

Michelle Obama entra nella National Women's Hall of Fame. Lo ha reso noto l'organizzazione che ha come obiettivo quello di onorare le donne che si sono distinte in campi quali le arti, l'atletica, gli affari, l'educazione, il governo, la filantropia e la scienza. In particolare l'ex First Lady, come prima afro-americana in quel ruolo alla Casa Bianca, si è rivelata essere una delle donne più influenti del XXI secolo. Quest'anno la cerimonia biennale si terrà il 2 ottobre alla National Women's Hall of Fame a Seneca Falls, nello stato di New York. Sarà in presenza ma con le dovute precauzioni anti Covid.