Intervista Oprah, Beyonce' ringrazia Meghan per il coraggio

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - Beyonce' ringrazia Meghan Markle per il coraggio dimostrato durante l'intervista rilasciata col marito Harry ad Oprah Winfrey. La star ha postato il messaggio sul sito web accompagnato da una foto in cui le due donne si salutano durante l'anteprima del Re Leone nel 2019. "Grazie Meghan - si legge - per il tuo coraggio e la tua guida. Noi tutti ci sentiamo più forti ed ispirati da te". (ANSA).