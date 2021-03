Biden, altri 100 mln vaccini J&J per massima flessibilità

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 10 - Joe Biden ha confermato di aver ordinato l'acquisto di altri 100 milioni di dosi del vaccino Johnson &Johnson "perché abbiamo bisogno del massimo della flessibilità" in caso di sfide impreviste. Il presidente ha parlato alla Casa Bianca insieme ai ceo di J&J e Merck per celebrare la loro alleanza per accelerare la produzione del vaccino. "Uno sforzo eroico, patriottico, una collaborazione storica quasi senza precedenti, come in tempi di guerra", ha detto. (ANSA).