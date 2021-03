Usa: de Blasio non esclude candidatura a governatore Ny

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAR - Da City Hall ad Albany. Quando mancano pochi mesi alla fine del suo mandato come sindaco della città di New York, Bill de Blasio non esclude la poltrona da governatore. "Sarà quel che sarà" , ha detto de Blasio.

Secondo quanto scrivono alcuni media americani, fino a qualche settimana fa, prima che scoppiassero gli scandalo delle accuse di molestie e dell'insabbiamento del numero di morti per covid nelle case di riposo, una quarta rielezione a governatore di Andrew Cuomo sembrava una cosa quasi scontata. Tuttavia, secondo l'ultimo sondaggio Quinnipiac, il 62% dei registrati al voto a New York non ha un'opinione favorevole dell'operato di de Blasio.

L'ultima volta che un sindaco di New York ha cercato di diventare governatore dello stato risale al 1982 con Ed Koch. Fu sconfitto dall'allora candidato democratico Mario Cuomo, padre di Andrew. (ANSA).