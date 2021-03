Clima: Greta critica Biden, 'non fa ancora abbastanza'

Joe Biden non sta ancora facendo abbastanza per la lotta al clima. Lo afferma Greta Thunberg, che in un'intervista alla rete Msnbc ha lanciato un appello al presidente americano a poco più di un mese dalla conferenza sul clima programmata per il 22 aprile per rilanciare l'accordo di Parigi.

"La crisi legata ai cambiamenti climatici va trattata proprio come una crisi", ha affermato l'attivista svedese, denunciando invece come "stanno trattando la crisi del clima come se fosse una questione politica, una tra le tante". (ANSA).