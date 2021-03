Carole King come Dolly Parton, dedica una sua hit al vaccino

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Dopo Dolly Parton un'altra grande della musica americana ha deciso di promuovere la campagna vaccinazioni contro il coronavirus riadattando un suo successo.

Carole King ha pubblicato su Twitter un video nel quale seduta al pianoforte canta una versione della sua famosissima "It's too late" ringraziando la star del country per averla "ispirata a comporre la sua vaccination song".

"Dont''t be too late baby, dont' hesitate baby", "non fare tardi tesoro, non esitare", intona la cantante, 79 anni, che ha rivcevuto il suo vaccino anti-Covid in questi giorni. (ANSA).