Harris, mondo non funziona come dovrebbe per le donne

(ANSA) - BRUXELLES, 08 MAR - "Oggi, le crisi globali che dobbiamo affrontare hanno evidenziato chiaramente sia il contributo che le donne forniscono che le sfide che le donne devono affrontare. In poche parole, il nostro mondo non funziona ancora per le donne come dovrebbe". Così la vicepresidente Usa Kamala Harris nel suo discorso al Parlamento Ue in occasione dlel'8 marzo. "Il Covid-19 ha minacciato ovunque la salute, la sicurezza economica e la sicurezza fisica delle donne - ha aggiunto -. La pandemia ha sovraccaricato i sistemi sanitari, rendendo ancora più difficile per le donne accedere alle cure di cui hanno bisogno". (ANSA).