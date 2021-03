56/o Selma, alla firma decreto per facilitare voto

Joe Biden firmerà oggi un ordine esecutivo per facilitare il voto, in occasione del 56/o anniversario del 'Bloody Sunday', la marcia per i diritti civili in cui centinaia di manifestanti pacifici furono attaccati dalla polizia a Selma, in Alabama. "Oggi, nell'anniversario del Bloody Sunday, firmerò un ordine esecutivo per rendere più facile la registrazione degli elettori per votare e per migliore l'accesso al voto", si legge nelle anticipazioni delle sue dichiarazioni diffuse dalla Casa Bianca. Una mossa che arriva dopo l'approvazione alla Camera di una legge per allargare il diritto di voto e il tentativo di alcuni Stati Repubblicani di restringerlo.

In occasione dell'anniversario, il presidente farà un intervento in video al Martin and Coretta King Unity Breakfast, rendendo omaggio a John Lewis, protagonista delle marce di Selma. Biden ribadirà l'intenzione della sua amministrazione di continuare la marcia per la giustizia, rafforzando i diritti di voto e l'eguaglianza razziale.