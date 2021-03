Cbs paga almeno 7 mln per intervista Oprah a Meghan e Harry

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 6 - Cbs paghera' tra i 7 e i 9 milioni di dollari per i diritti relativi alla trasmissione dell'attesissima intervista di due ore della anchor Oprah Winfrey al principe Harry e a sua moglie Meghan Markle, che sarà trasmessa in Usa domenica alle 20 (le 2 di notte in Italia). Lo scrive il Wall Street Journal.

Come parte dell'accordo tra Cbs e la società della Winfrey, Harpo Productions, il network potrà concedere lo speciale anche sui mercati internazionali. In Gran Bretagna l'intervista sarà trasmessa lunedì su Itv. Cbs, secondo gli inserzionisti, sta cercando di vendere spot commerciali di 30 secondi a 325 mila dollari, il doppio del prezzo normale in una fascia oraria normale.

Harry e Meghan, ha assicurato un portavoce, non riceveranno alcun compenso. (ANSA).