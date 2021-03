Usa: eBay rimuoverà sei libri per bambini di Dr. Seuss

(ANSA) - WASHINGTON, 05 MAR - Il gigante americano dell'e-commerce eBay interromperà la rivendita sulla sua piattaforma di sei libri del Dr.Seuss, una delle collane di illustrazioni per bambini più famose al mondo, dopo che la casa editrice americana che li pubblicava ha annunciato che li avrebbe messi fuori catalogo perché "ritraggono i personaggi in modo sbagliato e offensivo" con immagini considerate razziste. Lo ha riferito il Wall Street Journal.

L'annuncio della Dr. Seuss Enterprises ha scatenato una frenesia di offerte per i libri su eBay. L'offerta principale per una prima edizione di "On Beyond Zebra!" è passato daI 14,99 dollari di lunedì agli 810 di martedì.

"eBay sta al momento scandagliando il nostro mercato per rimuovere questi articoli", ha detto al Wall Street Journal una portavoce dell'azienda. (ANSA).