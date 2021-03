Strage d'immigrati in California, 27 in un Suv

(ANSA) - WASHINGTON, 02 MAR - Strage di immigrati in California. Almeno in 15 sono morti a causa dello schianto tra l'auto su cui viaggiavano e un camion che trasportava ghiaia.

Agghiacciante la scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori: all'interno del Suv coinvolto tra le lamiere erano ammassate 27 persone, lì dove la capienza massima del veicolo è di sette, otto passeggeri.

L'incidente è avvenuto alle sette del mattino in una zona agricola a est di San Diego, a soli 16 chilometri dal confine col Messico, lungo una strada che costeggia campi coltivati soprattutto a lattuga e altri tipi di insalata, prodotti per i quali è in corso la stagione del raccolto. Ancora non chiare le cause che hanno provocato il terribile scontro. Ben 14 delle vittime - è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa - sono morte sul colpo, mentre una quindicesima è stata dichiarata deceduta dopo il ricovero in ospedale. Almeno altre dieci persone sono invece rimaste ferite, alcune gravemente. Per il trasporto in ospedale sono dovuti intervenire almeno due elicotteri. (ANSA).