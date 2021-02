Biden, Usa risponderanno ad azioni destabilizzanti Iran

Gli Stati Uniti sono per il dialogo e la diplomazia ma devono rispondere alle attività destabilizzanti dell'Iran: lo ha detto Joe Biden intervenendo alla Conferenza di Monaco.

Poco prima Angela Merkel aveva affermato il suo impegno "per portare nuovo slancio nelle trattative". Rispondendo a una domanda sulla richiesta dell'Iran agli Usa di evitare le sanzioni ha detto: "Ho parlato anche con il presidente Rohani al telefono pochi giorni fa. Adesso dobbiamo fare attenzione a che non sorgano problematiche su chi fa il primo passo", ha affermato. "Tutti concordano sul fatto che questo accordo dovrebbe avere un'altra chance", ha aggiunto la cancelliera.