Covid: rifiuta il vaccino, cameriera licenziata a New York

(ANSA) - NEW YORK, 18 FEB - Licenziata per aver rifiutato il vaccino anti-Covid. Bonnie Jacobson, 34 anni, è stata cacciata dal ristorante in cui lavorava a New York perché non ha voluto farsi il vaccino. "Non sono una no vax", precisa Jacobson al New York Post, spiegando che il suo rifiuto è legato ai timori che il vaccino potrebbe avere sulla sua fertilità e sulle sue chance di rimanere incinta. "Voglio che ci siano più dati sui possibili effetti sulla fertilità", aggiunge. Secondo le raccomandazioni della autorità sanitarie americane, il vaccino è una scelta personale per le donne incinte. Alle future mamme è consigliato di parlare con il proprio medico al riguardo.

Al momento a New York le cameriere e i camerieri rientrano nelle categorie che possono essere vaccinate con priorità.

(ANSA).