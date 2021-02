Usa: caffè alle 7 e a letto presto, la routine di Biden (2)

(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - Caffè insieme alla First Lady Jill alle 7 del mattino e poi nello Studio Ovale dalle 9 per i briefing, le telefonate e tutti gli appuntamenti. E' la routine alla Casa Bianca di Joe Biden che, a differenza dei suoi predecessori, di solito va a letto presto. A Barack Obama che trascorreva le serate a leggere i materiali dei briefing e a Donald Trump che passava ore la serata incollato alla tv, si contrappone infatti un Biden che alle 19.00 rientra nella sua residenza, cena e, riporta Cnn, poi si dedica alla lettura delle lettere inviate dagli americani. Ma una lettura che non si protrae fino a tarda notte. (ANSA).