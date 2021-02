A Mar a Lago il modellino Air Force One disegnato da Trump

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - Il modellino dell'Air Force One che l'ex presidente Donald Trump sognava finisce in mostra a Mar a Lago. Si tratta di quello che Trump teneva ben in vista nello Studio Ovale e che appariva in diversi scatti in posa alla Casa Bianca.

Secondo la visione di Trump il nuovo aereo presidenziale avrebbe dovuto abbandonare l'attuale blu chiaro in favore di colori più 'patriottici', richiamando il blu, bianco e rosso della bandiera americana.

Trump aveva parlato del nuovo modello durante un'intervista a giugno del 2019 vantandosi di come il nuovo look sarebbe stato il primo dai tempi del presidente John F. Kennedy. Una volta lasciata la Casa Bianca il magnate ha deciso di non lasciarlo al suo successore e lo ha portato con se' nella sua nuova residenza. Il modello è stato posizionato su un tavolino da caffe' nell'atrio del resort di lusso a Palm Beach in Florida.

