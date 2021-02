Fauci, cautela anche se vaccinati e usare mascherine

(ANSA) - WASHINGTON, 15 FEB - Con il lento ma continuo aumento delle persone vaccinate contro il covid-19, aumentano anche le domande sui comportamenti da tenere una volta immunizzati. Ad intervenire su uno di questi dubbi è stato oggi Anthony Fauci. Che ha voluto mettere in guardia proprio i vaccinati dall'agire troppo disinvoltamente con le persone di categorie vulnerabili e in particolare gli anziani. Per essere considerati vaccinati devono essere trascorse almeno due settimane dopo aver ricevuto la seconda dose. Ma anche in questo caso - ha osservato il direttore dell'Istituto nazionale delle malattie infettive - se si incontrano persone o si va a trovare dei familiari, nel caso in cui una sola persona sia stata vaccinata, bisogna esser cauti, mantenere distanze, usare le mascherine. Infatti anche le persone vaccinate potrebbero avere del virus nelle narici e trasmetterlo. "Alla fine sarà sicuro incontrarsi tutti , ma perché ciò avvenga dobbiamo raggiungere l'immunità di gregge, bisogna che la stragrande maggioranza della popolazione sia vaccinata, e il livello di circolazione virale sia basso. Sino ad allora è meglio usare le mascherine", ha aggiunto Fauci. Ciò che ancora non è chiaro sugli effetti dei vaccini usati al momento - secondo vari esperti Usa - è quanto siano in grado di prevenire le infezioni totalmente asintomatiche e quindi l'abilità di diffusione del virus. (ANSA)