Usa: maxi tamponamento in Texas, i morti salgono a sei

E' di almeno sei morti e 65 feriti il bilancio di un maxi tamponamento a catena causato dal maltempo avvenuto ieri in Texas, sulla Interstate 35, vicino a Fort Worth: lo riporta abc News. Tre dei feriti versano in condizioni critiche.

L'incidente, attribuito al maltempo, ha coinvolto oltre 130 veicoli tra auto e camion. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per estrarre dalle lamiere contorte decine di persone che erano rimaste intrappolate nei loro veicoli.