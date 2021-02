Biden mantiene dazi aggiuntivi su alcuni prodotti Ue

(ANSA) - NEW YORK, 12 FEB - L'amministrazione Biden mantiene, almeno per il momento, i dazi supplementari su alcuni prodotti europei entrati in vigore lo scorso 12 gennaio nell'ambito della disputa fra Boeing e Airbus. "Al momento non è necessario rivedere" queste sanzioni commerciali, afferma la Casa Bianca.

