Gli Usa rientreranno nel Consiglio diritti umani dell' Onu

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Gli Usa si apprestano a rientrare nel Consiglio per i diritti umani dell'Onu, abbandonato sotto l'amministrazione Trump.

Il segretario di Stato Antony Blinken oggi dovrebbe dare l'annuncio che gli Stati Uniti "si impegneranno nuovamente" con il Consiglio, in qualità di osservatori, ha riferito un funzionario dell'amministrazione Biden, come riporta il New York Times. "Intendiamo farlo sapendo che il modo più efficace per riformare e migliorare il consiglio è impegnarsi" al suo interno. Trump si era ritirato dall'organismo Onu nel 2018 sostenendo che avesse preso di mira Israele. (ANSA).