Biden: 'Trump inaffidabile, non riceva più i briefing degli 007'

(ANSA) - WASHINGTON, 05 FEB - Joe Biden non vuole che Donald Trump continui a ricevere i briefing secretati degli 007 americani, come si usa fare per gli ex presidenti. La ragione per Biden, intervistato dalla Cbs, è il "comportamento inaffidabile" del suo predecessore.

"Non penso ce ne sia bisogno", ha spiegato il neopresidente Usa: "Che valore ci sarebbe nel farlo? Che impatto avrebbe oltre al fatto che potrebbe sbagliarsi e dire qualcosa?", ha aggiunto.

