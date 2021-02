Canada: governo dichiara Proud Boys gruppo terroristico

(ANSA) - NEW YORK, 03 FEB - I Proud Boys diventano un gruppo terroristico in Canada. Lo riferisce il Toronto Star. La decisione è stata presa dal governo in particolare dopo i fatti avvenuti lo scorso gennaio a Washington durante l'assalto al Congresso da una folla di manifestanti pro-Trump.

L'organizzazione di estrema destra e neo-fascista è stata fondata da Gavin McInnes, co-fondatore di Vice Media ed ex commentatore, nel 2016. Il nome prende spunto dalla canzone 'Proud of Your Boy' del musical Disney del 2011 Aladdin. (ANSA).