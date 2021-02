Biden reintroduce dazi sull'alluminio dagli Emirati Arabi

(ANSA) - WASHINGTON, FEB 2 - In una delle sue prima decisioni commerciali, Joe Biden ha reintrodotto per motivi di sicurezza nazionale la tariffa del 10% sulle importazioni di alluminio dagli Emirati arabi che il suo predecessore Donald Trump aveva rimosso un giorno prima di lasciare la Casa Bianca, in coincidenza con la vendita ad Abu Dhabi di 50 F-35. La mossa sembra gelare le speranze europee di una revoca immediata dei dazi posti da Trump su acciaio e alluminio. Revoca chiesta la scorsa settimana dall'ambasciatore Ue a Washington con la promessa in cambio di togliere subito le contro tariffe. (ANSA).