Covid:Usa,da lunedì obbligo mascherina su trasporti pubblici

(ANSA) - NEW YORK, 30 GEN - Le autorità sanitarie americane hanno emesso un ordine che richiede l'uso della mascherina su tutti i trasporti pubblici. L'ordine del Centers for Disease Control and Prevention, che entrerà in vigore lunedì, afferma che i passeggeri di aerei, treni, autobus, metropolitane, traghetti e taxi devono usare una mascherina in grado di coprire il naso e la bocca durante i loro spostamenti, ma anche mentre attendono in aeroporti e stazioni. (ANSA).