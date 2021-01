Covid: 20 milioni vaccini non tracciati, mistero per Biden

(ANSA) - NEW YORK, 30 GEN - Il mistero dei 20 milioni di dosi di vaccini che non si riesce a tracciare. L'amministrazione Biden da un settimana sta cercando manualmente di trovare i vaccini 'persi', ovvero di cui non si hanno informazioni da quando sono stati distribuiti a livello federale a quando sono stati materialmente somministrati.

L'amministrazione Trump aveva rimandato agli stati la gestione dei vaccini, omettendo quindi di tracciarli fra la distribuzione e la somministrazione. Una mancanza di dati che, lamentano dall'amministrazione Biden, non consente di avere un quadro completo. (ANSA).