Covid: Usa, oltre 594mila vittime entro l'1 maggio

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Le nuove varianti del coronavirus potrebbero peggiorare in modo significativo la diffusione della Covid-19 negli Stati Uniti, fino a far lievitare il bilancio delle vittime nel Paese a quota 594.624 entro l'1 maggio prossimo: è questa la previsione (considerata più probabile) dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dell'Università di Washington, secondo quanto riporta la Cnn.

Attualmente, secondo i conteggi della Johns Hopkins University, il bilancio dei decessi provocati dal coronavirus nel Paese è di 433.195: ciò vuol dire che nei prossimi tre mesi l'IHME prevede altre 161mila vittime.

Ma il quadro del primo maggio rischia di essere anche più negativo. L'istituto infatti offre anche una previsione di 620mila morti nel caso di una diffusione più rapida del previsto delle varianti nel Paese ed una di quasi 654mila morti nello scenario peggiore. (ANSA).