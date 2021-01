Usa: la giornata di Emhoff, debutto di un second gentlemen

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GEN - Prima giornata di impegni ufficiali per il primo second gentlement della storia americana, Douglas Emhoff, consorte della neovicepresidente Kamala Harris.

Un titolo che come lui stesso ha twittato è stato ufficialmente riconosciuto dal dizionario Merriam Webster: "Dovrei essere il primo e non vorrei essere l'ultimo", scherzò a suo tempo.

Cosi' Sgotus (second gentlemen of the Unitid States), come viene indicato nei comunicati ufficiali della Casa Bianca, in mattinata ha tenuto una divertente lezione di diritto alla prestigiosa Georgetown University di Washington, lui che di professione è avvocato e docente alla università statale della California. Nel pomeriggio poi Emhoff - 56 anni originario di Brooklyn - ha partecipato al suo primo evento da solo visitando una organizzazione no profit della capitale Usa che sostiene la distribuzione di cibo alle persone bisognose. Un tema quello dell'insicurezza alimentare che potrebbe diventare il fulcro della sua campagna da second gentlemen: "Voglio fare di tutto per amplificare questo tema - ha detto - e penso che sia qualcosa di cui dovrebbero preoccuparsi tutti". Soprattutto in un momento in cui con la pandemia e la crisi economica sono in aumento esponenziale nelle città Usa le famiglie in difficoltà' e i senzatetto.(ANSA).