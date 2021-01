Melania Trump apre un ufficio in Florida e assume personale

(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - Dopo Donald Trump anche Melania apre un ufficio in Florida. La base operativa dell'ex first lady sarà a Palm Beach, dove i Trump hanno scelto di vivere dopo la Casa Bianca, e avrà uno staff di tre persone. Secondo la Cnn Melania intende portare avanti la sua campagna contro il bullismo e per il benessere dei bambini 'Be Best'.

Sempre la Cnn scrive che lo staff è composto da ex dipendenti del suo ufficio alla Casa Bianca: Hayley D'Antuono è la nuova chief of staff. Melania ha lasciato Washington con un livello di consenso al minimo. Secondo un sondaggio solo il 42% degli americani la vede in modo favorevole. Nel 2018 era il 57%.

