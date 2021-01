Le muffole di Sanders raccolgono 1,8 milioni in beneficenza

(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - Bernie Sanders usa il suo meme per fare beneficenza e raccoglie 1,8 milioni di dollari. La foto che ritrae il senatore del Vermont seduto con le muffole al giuramento di Joe Biden è diventata virale sul web e fonte di ispirazione creativa sui social. Lui si è detto divertito, e ha deciso di usarla su magliette, felpe e adesivi da vendere nell'ambito della sua campagna, con il 100% del ricavato da destinare ad associazioni benefiche del Vermont.

Tutti gli oggetti sono andati esauriti sul suo sito web in meno di mezz'ora e l'ex candidato alle primarie democratiche ha affermato: "Io e Jane siamo rimasti sbalorditi dalla creatività mostrata da così tante persone nell'ultima settimana e siamo contenti di poter usare la mia fama su internet per aiutare i cittadini bisognosi del Vermont". "Ma questa somma di denaro non può sostituire l'azione del Congresso - ha proseguito - e farò tutto il possibile a Washington per assicurarmi che i lavoratori nel mio Stato e in tutto il Paese ottengano l'aiuto di cui hanno bisogno durante la crisi del coronavirus, la peggiore che abbiamo affrontato dalla Grande Depressione". (ANSA).