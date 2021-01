Usa: Biden annuncia decreti per equità razziale

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 26 - "L'America non è mai stata all'altezza della sua promessa fondamentale di eguaglianza per tutti ma non ha mai cessato di provarci. Oggi prenderò delle azioni per far avanzare l'equità razziale e spingerci più vicino a quella unione perfetta che abbiamo sempre cercato di essere": lo twitta Joe Biden preannunciando una serie di ordini esecutivi sull'equità razziale. Tra questi, uno per la creazione di una commissione sulla polizia, in parte come risposta all'uccisione dell'afroamericano George Floyd,un altro per migliorare le condizioni dei detenuti nelle prigioni e un altro ancora per promuovere politiche eque nell'edilizia popolare. (ANSA).