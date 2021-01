Covid: guariti i gorilla dello zoo di San Diego

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Si riprenderanno completamente nel giro di qualche settimana i gorilla dello zoo di San Diego risultati positivi al Covid-19 tre settimane fa. Lo riporta il Guardian citando la direttrice esecutiva del Safari Park, Lisa Peterson, secondo la quale gli animali "non hanno più sonnolenza, né tosse né muco dal naso".

Tre gorilla di pianura erano stati probabilmente contagiati da un guardiano. Da allora i veterinari del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, che avevano determinato la positività analizzando le feci, hanno monitorato attentamente i gorilla per assicurarsi che mangiassero e bevessero abbastanza per riprendersi da soli. Ora i risultati delle analisi delle feci sono negativi.

Alcuni dei gorilla, ha detto Peterson, riceveranno il vaccino da una scorta il cui uso per gli esseri umani non è consentito.

Il parco, a nord di San Diego, è chiuso al pubblico come parte degli sforzi per bloccare la diffusione del coronavirus.

(ANSA).