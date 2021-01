Biden, non penso ci siano numeri per condanna Trump

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 26 - Joe Biden ritiene che il processo d'impeachment a Donald Trump vada fatto ma non crede che ci siano i numeri per condannarlo. Il presidente ha detto alla Cnn che l'esito sarebbe stato diverso se Trump avesse ancora sei mesi alla Casa Bianca ma che non pensa ci siano 17 senatori repubblicani che voteranno per la sua condanna. "Il Senato è cambiato da quando c'ero io ma non molto", ha affermato. (ANSA).