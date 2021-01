Usa:Trump e Melania celebrano 15 anni nozze, rumors divorzio

(ANSA) - NEW YORK, 22 GEN - Donald Trump e Melania festeggiano i 15 anni di matrimonio. L'ex coppia presidenziale si è infatti sposata il 22 gennaio del 2005. Non è chiaro se l'ex presidente e la moglie hanno in programma eventi per la ricorrenza, che cade mentre i rumors su un possibile divorzio tornano a riaccendersi. Il Sunday Mirror ipotizza che Melania potrebbe ricevere "50 milioni di dollari e la custodia di Barron" nel caso in cui divorziasse dal marito. (ANSA).