Covid ha raggiunto anche l'ultima contea Usa senza casi

(ANSA) - NEW YORK, 22 GEN - Il coronavirus ha raggiunto anche l'ultima contea degli Stati Uniti dove fino ad ora non erano stati registrati casi. Ognuna delle 3.000 contee Usa ora ha avuto contagi: l'ultima è stata quella di Kalawao, nelle Hawaii, la contea più piccola e meno popolata del paese, come riporta il Wall Street Journal citando i dati della Johns Hopkins University.

Kalawao, dove vivono circa 70 persone, si trova sulla penisola di Kaluapapa, sull'isola di Molokai: i collegamenti con il mondo esterno sono limitati, visto che ripide scogliere la tagliano fuori dal resto dell'isola e l'unico accesso via terra è tramite una mulattiera. "è un luogo di isolamento - ha spiegato padre Patrick Killilea, il pastore della chiesa di San Francesco a Kalaupapa, la piccola cittadina della contea - sappiamo che le scogliere e l'oceano ci hanno protetto". (ANSA).