Melania lascia Casa Bianca col record negativo di consensi

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Melania Trump lascerà la Casa Bianca proprio mentre il livello di consenso nei suoi confronti registra un calo senza precedenti nel suo periodo da first lady, stando alla Cnn. Secondo un sondaggio condotto dal network, infatti, il 47% non vede in maniera favorevole il suo operato, la percentuale più alta mai registrata.

Il picco di popolarità registrato da Melania risale al maggio 2018, con il 57% dei pareri a lei favorevoli, ma già a dicembre dello stesso anno i consensi erano calati a picco, in particolare dopo il viaggio della first lady in Africa, quando a giudicare il suo operato con favore era il 43% degli interpellati contro il 36% convinto del contrario.

Al momento comunque la popolarità di Melania è maggiore di quella del presidente Donald Trump che è al 33%. (ANSA).