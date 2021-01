Trump via da Casa Bianca il 20,cerimonia addio a base Andrew

(ANSA) - WASHINGTON, 16 GEN - Donald Trump lascerà la Casa Bianca mercoledì mattina, 20 gennaio, ore prima la cerimonia dell'Inauguration Day, quando Joe Biden giurerà come 46/o presidente degli Stati Uniti e si insedierà a 1600 Pennsylvania Avenue. Lo riportano fonti dell'amministrazione riportate da diversi media Usa.

Il Marine One, l'elicottero presidenziale, porterà per l'ultima volta Trump alla base di Andrew dove ad attenderlo per l'ultimo volo ci sarà anche l'Air Force One, a bordo del quale si recherà in Florida nella sua residenza di Mar-a-Lago, a West Palm Beach. Sulla pista della base verrà organizzata una cerimonia di addio con tanto di red carpet, banda militare e 21 salve di cannone. Alcuni membri dello staff della Casa Bianca lo seguiranno in Florida dove continueranno a lavorare per l'ex presidente e la sua famiglia. (ANSA).