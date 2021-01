Usa: Tom Hanks conduce speciale Tv per insediamento Biden

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Tom Hanks condurrà lo speciale tv per celebrare l'insediamento di Joe Biden e Kamal Harris.

L'evento chiamato 'Celebrating America' andrà in onda il 20 gennaio, durerà 90 minuti e sarà trasmesso dai maggiori network americani.

Fra gli ospiti ci saranno, oltre al presidente e al vicepresidente eletto, Demi Lovato, Justin Timberlake e Jon Bon Jovi ma l'elenco è destinato a allungarsi nei prossimi giorni.

L'appuntamento rientra nelle celebrazioni organizzate dal Presidential Inaugural Committee per festeggiare in sicurezza ai tempi del Covid. (ANSA).