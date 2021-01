Usa: Amazon difende stop Parler, è giustificato

(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - Amazon difende la sua decisione di bloccare Parler e chiede alla giustizia americana di non ordinare di reintegrare il servizio. "Parler ha violato il contratto ospitando contenuti violenti e non agendo tempestivamente nel rimuoverli", afferma Amazon nei documenti depositati in tribunale.

Amazon ha sospeso Parler nei giorni scorsi dopo che il servizio è stato usato dai sostenitori di Donald Trump per organizzare le proteste al Campidoglio. Parler ha fatto causa ad Amazon, chiedendo a un giudice federale di Seattle di ordinare ad Amazon il reintegro immediato. (ANSA).