Biden, non ho paura di giurare all'aperto

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 12 - Il presidente eletto Joe Biden ha detto che non teme di giurare all'aperto sul fronte occidentale di Capitol Hill, una settimana dopo l'assalto dei fan di Donald Trump. "Non ho paura di fare il giuramento all'esterno, siamo stati informati", ha assicurato Biden dopo l'allerta dell'Fbi, mentre alcuni ex dirigenti del Bureau consigliano di spostare la cerimonia all'interno del parlamento per motivi di sicurezza.(ANSA).