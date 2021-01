Melania condanna assalto Congresso, violenza inaccettabile

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - La First Lady Melania Trump rompe il silenzio e condanna le violenze del 6 gennaio a Capitol Hill dicendosi "delusa e scoraggiata" da quanto accaduto. Lo si legge in un testo pubblicato dalla Casa Bianca. "Condanno assolutamente le violenze che si sono verificate nel Campidoglio della nostra nazione. La violenza non è mai accettabile", scrive. (ANSA).