Usa, Cnn: Pence non esclude ricorso a 25mo emendamento

(ANSA) - NEW YORK, 09 GEN - Mike Pence non esclude di invocare il 25mo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali il vicepresidente americano vorrebbe preservarlo nel caso in cui il presidente uscente Donald Trump divenisse più instabile.

Il 25mo emendamento delinea le procedure per la destituzione di un presidente se riconosciuto incapace di adempiere ai propri doveri. (ANSA).