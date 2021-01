Usa, Twitter sospende permanentemente l'account di Trump

(ANSA) - NEW YORK, 08 GEN - Twitter sospende permanentemente l'account @realDonaldTrump, quello del presidente americano.

"Dopo aver rivisto i recenti tweet da @realDonaldTrump, abbiamo deciso di sospendere permanentemente l'account per il rischio di ulteriore incitamento alla violenza", si legge in una nota del social network.

"Disgustoso. Big Tech vuole cancellate tutti i 75 milioni di sostenitori di Trump", twitta Jason Miller, consigliere della campagna del presidente Usa uscente, commentando la decisione di Twitter. "Vi sbagliate - dice Miller - se pensate che non prendano di mira voi dopo".

Twitter in calo a Wall Street dopo la sospensione dell'account di Trump: i titoli del social network perdono il 2,78% nelle contrattazioni after-hours. (ANSA).