Usa: Nyp, 'Twitter guidata da liberal, rivedere norme'

(ANSA) - NEW YORK, 08 GEN - Il New York Post di Rupert Murdoch critica Twitter. "Alcuni dei tweet di Donald Trump non erano la verità ed erano provocatori, ma lo stesso sono quelli dell'ayatollah Khamenei, il cui account è in rete. La differenza è che Twitter è guidata da liberal americani, che mettono sotto esame solo un tipo di persona e solo un'area politica", afferma il board editoriale del quotidiano.

"Twitter è considerata una 'piattaforma che, grazie alla section 230, non ha alcuna responsabilità su quello che viene twittato. Può censurare chi vuole. Questo è insostenibile - mette in evidenza il New York Post -. O la Section 230 viene revocata e Twitter si assume la responsabilità di quello che viene twittato, o altrimenti deve fare un passo indietro e lasciare che sia il pubblico a decidere quello che è accettabile e quello che non lo è".

La Section 230 è la norma che garantisce la 'immunità' ai social media, sollevandoli da ogni responsabilità. (ANSA).