Usa: assistenti volo,negare imbarco a sediziosi Capitol Hill

(ANSA) - NEW YORK, 07 GEN - Un sindacato che raccoglie gran parte degli assistenti di volo americani ha chiesto che ai sostenitori del presidente Donald Trump coinvolti nell'assalto di ieri a Capitol Hill non sia permesso di salire a bordo degli aerei che li dovrebbero riportare a casa.

Il sindacato afferma che alcuni di loro hanno manifestato "comportamenti da facinorosi" nel viaggio di andata verso la capitale. "Comportamenti inaccettabili e che minacciano la sicurezza di qualsiasi persona a bordo", ha detto Sara Nelson, presidente della Association of Flight Attendants-CWA, un sindacato che rappresenta dipendenti di 17 compagnie aeree, chiedendo il divieto di imbarco. (ANSA).