Congresso Usa riprende per certificare vittoria Biden

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Sotto la presidenza di Mike Pence, il Congresso statunitense ha ripreso la seduta per certificare la vittoria di Joe Biden che era stata interrotta dall'assalto al parlamento da parte dei sostenitori di Donald Trump. "Non avete vinto, la violenza non vince mai", ha detto Pence aprendo la seduta.