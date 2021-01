Blake: agente che gli sparò non verrà incriminato

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 6 - Un procuratore di Kenosha, Wisconsin, ha deciso di non incriminare Rusten Sheskey, il poliziotto che lo scorso agosto sparo' sette colpi alla schiena del 29/enne afroamericano Jacob Blake lasciandolo paralizzato dalla cintola in giu'. Un episodio che alimento' ulteriormente le proteste scatenate dall'uccisione di George Floyd. Ben Crump, l'avvocato della famiglia, ha espresso "immensa delusione" per la decisione, annunciata dopo la mobilitazione della guardia nazionale per il timore di disordini. (ANSA).