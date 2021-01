Biden, intendo lavorare in modo bipartisan

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 6 - Noostante i dem siano proiettati a conquistare anche il Senato, e quindi l'intero Congresso, il presidente eletto Joe Biden ha affermato che intende collaborare con gli esponenti di entrambi i partiti e lavorare con i leader di maggioranza e minoranza per procedere con le nomine chiave del governo mentre i risultati dei ballottaggi in Georgia sono confermati.

Tra le priorità indicate anche un nuovo pacchetto di aiuti anti Covid. (ANSA).