Usa: Trump in Georgia, elezioni truccate, non abbiamo perso

(ANSA) - NEW YORK, 04 GEN - "Elezioni truccate, non c'è verso che abbiamo perso". Lo afferma il presidente Donald Trump in Georgia, nell'ultimo comizio prima del voto per i ballottaggi che decideranno la maggioranza in Senato. Si tratta di uno dei "ballottaggi più importanti della storia. Tutto il mondo vi guarda", dice Trump ai suoi sostenitori. (ANSA).