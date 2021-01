Usa: Trump e Biden lunedì in Georgia per ballottaggi Senato

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 2 - Donald Trump e Joe Biden si sfideranno a distanza in Georgia lunedì con comizi alla vigilia dei due ballottaggi che decideranno le sorti del Senato. Il presidente uscente sarà a Dalton per sostenere i senatori uscenti Kelly Loeffler e David Perdue, mentre Biden andrà ad Atlanta a supporto di Jon Ossoff e Raphael Warnock. Si mobilita anche la vicepresidente nominata Kamala Harris, che domani volerà a Savannah. Per il ticket dem è la seconda visita in Georgia, dove hanno già votato anticipatamente oltre tre milioni di persone. (ANSA).