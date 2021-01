Usa: conduttrici NY1 lasciano, 'trattate come merce scaduta'

- NEW YORK, 02 GEN - Cinque conduttrici della rete tv via cavo newyorkese NY1 hanno accettato di dimettersi dopo aver raggiunto un accordo extragiudiziario con l'emittente che le voleva alla porta per sostituirle con colleghe più giovani e di minore esperienza. L'accordo di Capodanno chiude un'azione legale di mesi in cui le cinque anchor avevano accusato NY1 di averle trattate come "merce scaduta".

Tra le cinque conduttrici - eta' compresa tra i 40 e i 61 anni - c'è Roma Torre, la prima assunta nel 1992 dal canale che trasmette 24 ore su 24 notizie su New York. "Il 2020 è stato un anno di perdite, ed eccone un altra", ha commentato su Twitter il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo.